Тбилиси, 31 июля, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Участников акции протеста против захода в порт круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержали грузинские правоохранители в Батуми. Об этом 30 июля сообщило местное информационное агентство «Батумелеби».

(сс) Zysko serhii Батуми

Уточняется, что полицией задержаны несколько протестующих, пытавшихся прорвать оцепление и пробраться через установленные у порта полицейские баррикады. Точное количество задержанных неизвестно.

Акция протеста возле порта в Батуми началась около полуночи, прибытие лайнера ожидается в шесть утра. Сотрудники полиции заранее установили возле порта двойное заграждение и не пропускает никого, объясняя свои действия соображениями безопасности.

На митинг, по данным телеканала 1TV, собрались представители оппозиционных партий Грузии, собравшиеся принесли с собой грузинские и украинские флаги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что грузинская оппозиция устроила протестную акцию в порту Батуми перед прибытием круизного лайнера с российскими туристами на борту. Лайнер вышел из Сочи и направлялся в порты Турции. В Агентстве морского транспорта Грузии в связи с заходом Astoria Grande в Батуми сообщили, что судном владеет турецкая компания, оно ходит под флагом Палау и не находится под санкциями.

Утром 27 июля в Батуми из Сочи прибыл лайнер Astoria Grande с 850 туристами из России и Турции, большая часть которых отправилась на экскурсии по городу. Грузинская оппозиция обвинила российских туристов в нарушении грузинского закона «Об оккупации», принятого Тбилиси после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Вечером 27 июля лайнер покинул порт Батуми, пассажиры Astoria Grande в ответ на акции протеста, устроенные грузинской оппозицией, коллективно спели песню «Катюша».