Донецк, 31 июля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Дерево, растущее возле многоквартирного дома, спасло жителей, приняв на себя удар артиллерии ВСУ по Донецку. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, один из снарядов попал точно в ствол дерева, росшего возле многоэтажного дома на улице Куйбышева. Фактически дерево спасло жителей дома, приняв удар на себя. Пострадавших нет, повреждён фасад здания, припаркованные автомобили, повреждена труба газоснабжения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводятся работы по устранению последствий обстрела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель Куйбышевского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск. Погибший мужчина 1992 года рождения попал под обстрел со стороны украинских войск на улице Переяславской.

Также сообщается, что представительство ДНР в СЦКК распространило информацию о том, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения. Женщина и девочка пострадали при обстреле города со стороны ВСУ.