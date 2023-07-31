Штат Мичиган, США, 31 июля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы на парковке возле торгового центра в американском штате Мичиган. Об этом 30 июля сообщил телеканал Fox News.

Niels Noordhoek Стрельба

Полиция получила информацию о стрельбе возле торгового центра в городе Лансинге рано утром 30 июля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели на парковке возле торгового центра огромную толпу людей, среди них были раненые.

Возраст пострадавших составляет от 16 до 26 лет, всего было ранено пять человек. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Уточняется, что полиция Лансинга вынуждена была запросить помощь у соседних городов в связи с большим скоплением людей на месте происшествия.

На месте инцидента было обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, были задержаны несколько человек. В настоящее время все задержанные допрашиваются, об арестах не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину и обстоятельства, приведшие к стрельбе, и по какой причине возле торгового центра собралась толпа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один человек погиб, 17 получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана. Инцидент со стрельбой произошёл около 01:14 по местному времени на уличной вечеринке в городе Манси, округ Делавэр.

Уточняется, что на мероприятие собралось очень много людей. Никаких задержаний в связи с инцидентом не проводилось.