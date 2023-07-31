Москва, 31 июля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Рок-музыкант Гарик Сукачёв (Игорь Сукачёв), который попал в больницу из-за проблем со здоровьем, обратился из медицинского учреждения к своим поклонникам с извинениями в том, что концерт в Рускеале в Карелии прошёл без его участия. Об этом артист сказал в видеозаписи опубликованной в его официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Гарик Сукачёв

«Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу… Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, обязательно мы приедем, еще раз простите меня, пожалуйста, Христа ради, то что я не смог, я правда хотел встретиться с каждым из вас», — заявил он.

Музыкант опроверг сведения о том, что его не было на мероприятии якобы из-за проблем с алкоголем. Сукачёв подчеркнул, что у него нет ни времени, ни здоровья на употребление алкогольных напитков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля Гарик Сукачёв собирался выступать на концерте в карельской Рускеале, но в итоге мероприятие состоялось без него. Музыкант был вынужден отправиться в больницу из-за проблем со здоровьем.

Об этом предупреждалось в официальной группе артиста перед его запланированным выступлением. Формат концерта поменяли на «Народное караоке».

Пресс-секретарь рок-музыканта Анастасия Рогожникова в беседе с aif.ru рассказала, что Сукачёв оказался в больнице из-за повышенного давления на фоне переутомления.