Донецк, 31 июля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Житель Куйбышевского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Погибшим оказался мужчина 1992 года рождения. Он попал под огонь ВСУ на улице Переяславской.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представительство ДНР в СЦКК распространило информацию, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения. Они получили ранения при обстреле, который был совершён украинскими войсками.

28 июля ВСУ, используя реактивную систему залпового огня, ударили по зданию МВД Донецкой Народной Республике в Ворошиловском районе Донецке. Оно получило повреждения.