При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Представительство ДНР в СЦКК: житель Куйбышевского района Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 31 июля, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Житель Куйбышевского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК).
Погибшим оказался мужчина 1992 года рождения. Он попал под огонь ВСУ на улице Переяславской.
Как сообщало ИА Регнум, ранее представительство ДНР в СЦКК распространило информацию, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения. Они получили ранения при обстреле, который был совершён украинскими войсками.
28 июля ВСУ, используя реактивную систему залпового огня, ударили по зданию МВД Донецкой Народной Республике в Ворошиловском районе Донецке. Оно получило повреждения.