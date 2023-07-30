Харьков, Украина, 31 июля, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинском городе Харькове. Об этом 31 июля сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил Терехов, в городе прогремело два взрыва, которые вызвали пожары. По словам мэра Харькова, повреждения получили нежилые помещения. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На месте взрывов и возгорания работают пожарные. Незадолго до взрывов в Харькове и Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. При этом воздушная тревога в оккупированной Украиной части Херсонской области объявлена не была.

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 31 июля на всей территории Украины. По данным онлайн-ресурса по оповещению населения, начиная с 00:01 мск режим воздушной тревоги постепенно охватил все украинские регионы.