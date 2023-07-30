Благовещенск, 31 июля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Заключённый Следственного изолятора №1 по Амурской области в Благовещенске сбежал через окно для приема передач в комнате для свиданий, сообщает газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Мужчину отправили проводить уборку. Он решил воспользоваться тем, что рядом никого не оказалось. Беглец самостоятельно открыл окно для передач и выбрался через него наружу.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области уточнили, что из учреждения бежал 22-летний Роман Зырянов. Его осудили за кражу. Зырянов должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

По факту побега начали проверку. Сотрудники ДПС тормозят и досматривают все автомобили на выездах из города Свободный, рядом с которым находится СИЗО-1.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в Ростове-на-Дону обвиняемый совершил попытку побега из здания Пролетарского районного суда. Его должны были судить за покушение на убийство.

Мужчина напал на пристава, когда его вывели из автозака, и смог выхватить у того пистолет. Он ранил конвоира в руку, но был схвачен. При этом обвиняемый сам пострадал при задержании.