США, 31 июля, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Один человек погиб, 17 получили ранения в результате стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана. Об этом 30 июля сообщает издание Star Press.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл около 01:14 по местному времени на уличной вечеринке в городе Манси, округ Делавэр. Уточняется, что на мероприятие собралось очень много людей.

В результате стрельбы погиб мужчина 30 лет, госпитализированы как минимум 17 человек, нескольких раненых с серьёзными травмами и в тяжёлом состоянии доставляли в медучреждения санитарным вертолётом.

Информация о причинах стрельбы устанавливается, по состоянию на вечер 30 июля личность подозреваемого установлена не была, задержанных в связи с происшествием нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии мужчина ворвался в два многоквартирных дома и застрелил троих человек. Инцидент произошёл в федеральной земле Бавария. Подозреваемого в стрельбе задержали, сообщается, что ему 64 года. Как уточнил представитель полиции, при задержании мужчина не оказал сопротивления. Мотив преступления остаётся неизвестным.

Также сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе на территории больницы в городе Сидар-Хилл в американском штате Техас. Полицейские указали, что стрельба произошла внутри медицинского учреждения. Точное число пострадавших и обстоятельства инцидента устанавливаются. Подозреваемый в стрельбе задержан.