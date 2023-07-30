Таллин, 30 июля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Посольство России забросал яйцами в ночь на воскресенье неизвестный мужчина в Таллине. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны.

Err.ee Посольство России в Эстонии

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина был задержан на месте происшествия полицейским патрулём. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Как уточнил департамент полиции, дополнительные подробности будут предоставлены в ходе расследования.

По данным интернет-портала Delfi, задержанным якобы является известный своей проукраинской позицией и распространением ложной информации о российской армии журналист Аркадий Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), но официального подтверждения данной информации нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ограждение посольства России облил красной краской неизвестный злоумышленник в Оттаве. На место происшествия сотрудники посольства вызвали полицию, но злоумышленник успел скрыться.

Посольство уже обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника, правоохранителям были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана официальная нота с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства России в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.