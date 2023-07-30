Неклиновский район, Ростовская область, 30 июля, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко выехал на место падения беспилотного летательного аппарата в хуторе Дарагановка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Глава Администрации Неклиновского района Ростовской области

Ранее о произошедшем сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Даниленко уточнил, что инцидент произошёл примерно в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Он также отметил, что в результате падения беспилотника оказались повержены кровля частного жилого дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

По словам главы района, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются принадлежность дрона и причины его падения. Даниленко добавил, что на месте продолжают работу представители Минобороны России, а также сотрудники служб спасения и жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 июля три украинских беспилотника попытались совершить атаку на Москву. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один из них над подмосковным Одинцово.

Остальные два упали на территории делового центра «Москва-Сити». Их подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате падении дроны незначительно повредили фасады двух офисных высоток.

30 июля украинский режиссёр Игорь Лопатёнок написал в своём микроблоге власти Украины, совершая свои террористические атаки на Россию, пытается вывести из равновесия российского президента Владимира Путина.