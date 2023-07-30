Нью-Йорк, США, 30 июля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступает против любых ударов по гражданской инфраструктуре, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так он прокомментировал атаку беспилотников на Москву, которая произошла в ночь на 31 июля. Об этом он сказал агентству Sputnik.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Украина с использованием трёх беспилотников попыталась совершить атаку на Москву. Нападение предотвратили российские военные.

Они сбили один из аппаратов в небе над Одинцовским районом Московской области с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили еще два беспилотника, которые потеряли управление и упали на территории делового центра «Москва-Сити».

Мэр российской столице Сергей Собянин уточнил, что из-за падения беспилотников фасады двух офисных высотных зданий получили незначительные повреждения. После случившегося на несколько часов приостановили движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.