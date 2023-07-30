Амстердам, 30 июля, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Спасатели приступили к буксировке грузового судна Fremantle Highway, горящего уже несколько дней у берегов Нидерландов в Северном море, сообщило на своем сайте Национальное агентство по управлению водными ресурсами (Rijkswaterstaat) при нидерландском министерстве инфраструктуры и водного хозяйства.

Ранее эвакуацию сухогруза отменяли из-за направления ветра и задымления. Решение о начали эвакуации приняли из-за значительного уменьшения степени задымленности.

Fremantle Highway должны отбуксировать к месту временной стоянки, которая находится в 16 км к северу от островов Схирмонниког и Амеланд. Предположительность операции зависит от погодных условий и задымления судна.

Как сообщало ИА Регнум, судно Fremantle Highway загорелось 26 июля в 27 км от города Амеланда у побережья Нидерландов. Оно перевозило три тысячи автомобилей.

В результате пожара сухогруз получил серьёзные повреждения. В связи с этим возник риск погружения судна под воду.

Спасатели смогли эвакуировать людей с Fremantle Highway. При этом один член экипажа погиб из-за пожара. Ещё 16 человек пострадали и оказались в больнице. Их жизням ничто не угрожает.