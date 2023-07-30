Неклиновский район, Ростовская область, 30 июля, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат упал в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошел в хуторе Дарагановка. Дрон при падении повредил кровлю частного дома и автомобиль. На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

Информация о пострадавших не поступала. Губернатор отметил, что принадлежность беспилотника устанавливается. К месту его падения прибыли специалисты Минобороны России.

Хутор Дарагановка располагается в 4 км к западу от Таганрога.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Лермонтовском переулке в Таганроге прогремел взрыв недалеко от кафе «Чехов сад». Минобороны РФ уточнило, что он произошёл в результате падения обломков украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Речь идёт о зенитной ракете С-200, переоборудованной в ударный вариант. Её фрагменты при падении повредили несколько зданий. Ведомство назвало случившееся террористической атакой, за которой стоят ВСУ.

В результате теракта пострадали 22 человека. Власти города ввели в районе взрыва режим чрезвычайной ситуации.