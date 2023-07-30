Копенгаген, 30 июля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Члены правительства Дании рассмотрят вопрос о введении ограничений на проведение акций с сожжением Корана и с подобными способами оскорбления чувств представителей других стран, культур и религий. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ismael Adnan/Global Look Press

«Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений», — отметили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что подобные ограничения следует применять в тех случаях, когда это несёт угрозы в сфере безопасности и другие негативные последствия для страны.

МИД Дании также опубликовал заявление, в котором отметил, что многие в мире стали воспринимать Данию как государство, которое поощряет оскорбления религий и культур других стран из-за участившихся акций с сожжением Корана. Политику Копенгагена осудили 15 государств.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Дании прошла серия акций, на которых сжигали Коран. Участники правоэкстремистской группы «Датские патриоты» 22 июля сделали это возле посольства Ирака в Копенгагене. 25 июля члены этой же организации сжигали священную для мусульман книгу дважды: возле посольств Турции и Египта. Подобные акции проходили в Швеции.

МИД России осудил акции с сожжением Корана в Дании и подобные проявления экстремизма. В министерстве отметили, что недопустимо проявлять ненависть к любой религии.

Президент России Владимир Путин, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, отметил, что в России уважают религиозные чувства, а разжигание межконфессиональной розни является уголовным преступлением. Он подчеркнул, что в России уважение отношений между мусульманами и православными скрепляют единство российского народа.