Вашингтон, 30 июля, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Бывший посол США в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт призвал создать новый военный союз, аналогичный НАТО, чтобы решать новые проблемы, выходящие за пределы мандата Североатлантического альянса. Об этом он заявил в статье, опубликованной газетой Financial Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО», — отметил экс-посол.

В качестве новых проблем он назвал восстановление структуры на Украине, усиление Китая, угрозу применения ядерного оружия со стороны Ирана и Северной Кореи. Он также указал на развитие технологии искусственного интеллекта и заявил о важности вопросов изменения климата.

Айзенштадт подчеркнул, что в современных условиях США и ЕС нужно сотрудничать так тесно, как никогда раньше.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО неспособно противостоять России, если решится на это. По его данным, у альянса нет для этого материально-технической поддержки, войска недостаточно подготовлены. Эксперт также заявил, что ВСУ оказались на пороге краха без должной помощи со стороны НАТО.

Колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс также сообщил, что страны, входящие в НАТО, столкнулись с нехваткой вооружений для поставок на Украину. Он отметил, что США уже вынуждены покупать обычные снаряды у Южной Кореи.