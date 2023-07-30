Марьинка, ДНР, 30 июля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Бойцы российского отряда «Шторм» обратили в бегство украинских боевиков на марьинском направлении. Как стало известно 30 июля, они успешно штурмовали укрепленный район ВСУ. За успехи в выполнении задач руководство штурмовой группы удостоило командира танка с позывным Лесник орденом Мужества.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я поставил задачу взводу, и мы выдвинулись на рубеж. Загрузили параллельно десант на бронемашины, доехали до опорного пункта, отработали, высадили десант. Скрытно пытались уйти, но повредили машину нам. По возможности на одной гусле мы доехали до посадки и скрытно ушли», — рассказал он «Известиям».

Боец с позывным Бабуля описал штурм. Он рассказал, что российские бойцы выдвинулись двумя танками и одной боевой машиной пехоты «Бережок» на позицию.

«Перед тем как мы выехали, нас начали встречать украинские военные. Мы начали выполнять задачу. Танк Лесника выдвинулся на позицию, мы встали на прикрытие, начали огневое воздействие на украинский опорник, и Лесник пошёл с пехотой прям до опорника. Вышел на опорник, высадил пехоту», — рассказал Бабуля.

Лесник отметил, что БМП «Бережок» хорошо зарекомендовала себя на практике. Однако, по словам Лесника, российские бойцы не расслабляются даже после успешных штурмов.

Ранее бойцы подразделений ВС России, ведущие бои возле села Старомайорское на запорожском направлении, захватили в плен более 10 военнослужащих ВСУ. Как сообщил 29 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, их пленили за один раз. Среди украинских военных были раненые.