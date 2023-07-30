Амстердам, 30 июля, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Сотни человек вышли на очередной марш в Амстердаме, выступая за мир и призывая власти Нидерландов прекратить поставлять оружие на Украину. Об этом 30 июля сообщило ТАСС.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

После акции её участники провели пресс-конференцию. На ней публицист и политолог Аб Гителинк призвал уважать выбор жителей бывших регионов Украины, которые на референдумах проголосовали за вхождение в состав России.

«На юге и востоке Украины, где проживают в основном российские украинцы, люди сделали свой выбор в ходе референдумов. Поэтому раскол Украины неизбежен», — сказал он.

Гителинк подчеркнул, что без оформления этого раскола не образуется новый порядок. Он также указал на то, что руководство Нидерландов поставляет оружие Киеву, хотя, согласно опросам, большинство населения страны против этого. Политолог также указал на то, что поставки оружия не помогают ВСУ добиться результатов.

По данным издания, большинство участков акции пришло с белыми флагами, также были те, кто принёс российские триколоры и флаги бывших советских республик. Бывшая жительница Украины в беседе с журналистами рассказала, что надеется на скорое прозрение украинского народа и на свержение президента Украины Владимира Зеленского.

В Нидерландах раз в несколько месяцев проводят марши протеста против поставок оружия на Украину. В мае 2023 года подобную акцию провели в Гааге. Активисты прошли к зданию Международного суда ООН и возложили там цветы. На акции отметили, что не считают Россию врагом, несмотря на пропаганду.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, ВСУ, понеся большие потери в военной технике, почти перестали использовать её в боях. Он рассказал, что украинские военные в зоне боевых действий в основном перемещаются пешком.

Журналисты газеты New York Times побеседовали с военнослужащими ВСУ, и те рассказали, что из-за нехватки артиллерии несут большие потери, в подразделениях за короткий срок погибают почти все. Если же им удаётся занять какие-то российские укрепления, то вскоре приходится бежать оттуда, спасая свои жизни. Кроме того, украинских боевиков заманивают в ловушки.