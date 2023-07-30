Минск, 30 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Подразделения механизированных бригад Вооружённых сил Белоруссии приступили к учениям, в которых также участвуют инструкторы ЧВК «Вагнер». Об этом 30 июля сообщила пресс-службы минобороны республики.

ИЗВЕСТИЯ/ Алексей Рамм

«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учётом опыта специалистов ЧВК», — отметили в министерстве.

По данным ведомства, на учениях делают упор на боевые действия в современных условиях при активном применении беспилотников. Военные отрабатывают активную оборону, вопросы выживания.

Ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что министерство согласовало с «Вагнером» дорожную карту передачи опыта.

Ранее часть бойцов отправились в Белоруссию после попытки мятежа, которую устроил владелец ЧВК Евгений Пригожин. Ситуацию урегулировали при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко, договорившегося с Пригожиным. По итогам соглашения бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или перебраться в Белоруссию.

Для выбравших последний вариант в республике построили лагерь в районе Осиповичей. Его создали для проведения тренировок в рамках развёртывания системы территориальной обороны. На белорусской территории бойцы ЧВК занялись тренировкой местных военнослужащих.