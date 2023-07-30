Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга мужчина заставил драться двоих детей и наблюдал за этим. Следственный комитет 30 июля сообщил о начале проверки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как мужчина подбадривал детей, неохотно начавших драку. Он подталкивал их друг к другу, когда они расходились, после чего дети начинали драться. Сам он руководил процессом со стороны, ожесточённо жестикулируя.

Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге женщина устроила драку с 12-летним мальчиком. 14 февраля в одном из торговых центров города произошла потасовка взрослой женщины и несовершеннолетнего ребёнка. Конфликт начался после того, как подросток обозвал другого шестилетнего мальчика девочкой из-за длинных волос. За обиженного заступилась 39-летняя мать, она ударила шестиклассника по голове. Шестилетний мальчик в потасовке получил ушиб брюшной стенки. Стороны конфликта подали заявления в полицию.