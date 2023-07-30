Исламабад, 30 июля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Как минимум 35 человек погибли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва при взрыве террориста-смертника на партийном съезде «Собрание исламских богословов». Об этом 30 июля сообщил телеканал Geo News.

Кадр из видео

Теракт произошёл около 16:00 (14:00 мск) в момент выступления одного из лидеров партии перед его сторонниками. В это время в зале собрались около 400 человек. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил начать расследование и найти виновных, отмечает Geo News.

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Отмечается, что более 200 участников съезда получили ранения. В состояниях различной тяжести их госпитализировали в ближайшие больницы.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощном взрыве возле мечети и полицейского участка в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Как отмечалось, большинство пострадавших — полицейские, больше десяти человек находились в критическом состоянии. Бомбу, как и в случае с партийным съездом, привёл в действие террорист-смертник. В ходе уточнения обстоятельств теракта стало известно, что погибли 95 человек и 221 человек получил ранения. Террорист, устроивший взрыв в мечети, переоделся в полицейскую форму, поэтому не вызвал подозрений у охранников. По словам начальника полиции, боевик приехал на мотоцикле к мечети, расположенной на территории полицейского участка. Его личность установлена.