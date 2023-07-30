ДНР, 30 июля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Российская артиллерия и взвод беспилотников добровольческого батальона «Барс-13» уничтожили бронированную машину пехоты (БМП) Bradley Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал батальона.

Sgt. Caleb Minor/Global Look Press БМП Bradley

«Это прямое попадание посвящаем Дню Военно-морского флота России. С праздником вас, моряки», — написали российские бойцы.

Батальон опубликовал кадры, на которых видно, как российские военные прямым попаданием ликвидировали технику западного производства.

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Как сообщало ИА Регнум, добровольцы батальона «БАРС-3» в июне отразили атаку ВСУ в районе Орехова. Командир роты рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления на запорожском направлении отправили в бой шесть танков и пехоту. Российские бойцы подбили первый танк из ПТУРа. Он загорелся. Украинские военнослужащие, после того как танк был подбит, отступили.