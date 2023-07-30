Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Человеческий череп обнаружили в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. Как стало известно 30 июля, днём ранее на останки недалеко от посёлка Сусанино наткнулся местный житель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он обратился в полицию. Прибывший на место наряд подтвердил информацию. Останки направили в морг для проведения экспертизы», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

По фото с места происшествия видно, что череп оказался в парке давно и уже приобрёл характерный зелёный оттенок. По факту случившегося правоохранители начали проверку.

Ранее житель Ленинградской области нашёл в лесу тлеющий полиэтиленовый пакет, в котором находилась голова человека. Житель города Сертолово обнаружил страшную находку, когда гулял в лесу с собакой. Намереваясь предотвратить возможный пожар, хозяин собаки попытался потушить возгорание, и в этот момент из пакета выкатилась человеческая голова. Испуганный житель обратился в полицию.