Ангарск, Иркутская область, 30 июля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Река Китой размыла кладбище в Ангарске в Иркутской области, в результате повреждения получили ряд захоронений периода 1950–2000 годов, сообщили 30 июля в прокуратуре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«В районе заимки Якимовка Ангарского городского округа произошло размытие береговой линии реки Китой», — говорится в сообщении.

Прокуратура города Ангарска организовала проверку. В ходе неё ведомство даст оценку исполнению земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований закона о погребении и похоронном деле.

В городских сообществах в социальных сетях отметили, что течение реки унесло пять памятников вместе с гробами.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинской области в январе обнаружили свалку из цинковых гробов. Свалку нашли местные жители, вблизи кладбища. Два гроба были открыты, один закрыт. В администрации города Златоуста пообещали убрать свалку.