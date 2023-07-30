Лас-Вегас, США, 30 июля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Cardi B, выступая на концерте в Лас-Вегасе, швырнула микрофон в одного из зрителей. Видео 30 июля опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Кадр из видео

На видео с выступления видно, что один из зрителей, находящийся в первых рядах, махнул в сторону артистки бумажным стаканчиком, облив её напитком. Она в ответ бросила в него микрофоном и стала кричать.

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По данным телеканала, на предыдущем концерте в Лас-Вегасе Cardi B разозлилась из-за того, что ди-джей слишком рано запустил композицию.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Cardi B признала вину в причастности к нападению на работниц стриптиз-клуба. Она пошла на сделку со следствием. Суд назначил для неё наказание в виде 15 дней общественных работ.

Скандал начался в 2018 году, когда стриптизёрши сообщили, что Cardi B заказала нападение на них. По из словам, причиной для этого стало подозрение певицы, что её муж рэпер Offset изменяет с ними.