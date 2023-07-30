Махачкала, 30 июля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В столице Дагестана ликвидировали крупный пожар, который вспыхнул на крыше пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Кадр из видео

«В 17:02 [объявлена] ликвидация открытого горения на крыше пятиэтажного дома в Махачкале», ― говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что огонь прошёлся по площади 700 кв. м. К тушению возгорания привлекли 46 человек и 19 единиц техники. В результате происшествия никто не погиб и никто не пострадал.

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Как сообщало ИА Регнум, пятиэтажный дом загорелся в Махачкале 30 июля. Сообщение о возгорании в доме 33а на улице Ташкентской поступило в 14:51 мск. В здании загорелась кровля.

По прибытии пожарных расчётов площадь пожара уже составила 250 кв. м. С места ЧП эвакуировали 70 человек. Ещё девять человек спасли.