Москва, 30 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Певица Натали прокомментировала сообщения о смерти мужа — продюсера Александра Рудина в беседе с 5-tv.ru.

Кадр из видео Певица Натали с мужем Александром Рудиным

«Я ещё ничего в сеть не выдавала», — сказала она.

Также корреспонденту ТАСС Натали сообщила, что Рудин умер из-за полученных после перенесенного коронавируса осложнений. Два года боролись, но не сумели, пояснила исполнительница.

О смерти Александра Рудина, мужа исполнительницы хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» певицы Натали стало известно 30 июля. Его похоронят в Дзержинске.

Источник в правоохранительных органах сообщил ИА Регнум, что тело 53-летнего продюсера Александра Рудина нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице в Москве. Его обнаружили без признаков жизни, следов борьбы и волочения не было. Сообщение поступило в местное отделение полиции 27 июля.

Стало известно, что с 2021 года Рудин состоял на учёте в диспансере с диагнозом «Постковидная депрессия» и проходил лечение в психиатрической больнице.