Таганрог, Ростовская область, 30 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Таганроге нетрезвый местный житель закрылся в магазине и начал бросаться бутылками в прохожих. Пресс-служба ростовского МВД сообщила 30 июля, что буяна задержали.

Кадр из видео

«Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих. Полицейскими правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что инцидент произошёл на улице Александровской. В результате происшествия никто не пострадал, следователи начали проверку.

Ранее 60-летний москвич Олег Беспечный рассказал ИА Регнум, что потерял один из четырёх миллионов рублей во время драки с бомжом из-за места на лавочке. По словам мужчины, с утра он обошёл несколько банков, в которых ему одобрили кредиты на общую сумму чуть выше четырёх миллионов рублей. После каждого банка он отмечал полученные деньги шампанским. Посетив последний в своём списке банк около 18:00 часов вечера, мужчина пошёл в ближайший парк, где хотел отдохнуть. Согласно рассказу Олега, ему приглянулась одна из лавочек, которая была занята бездомным мужчиной. В начавшемся конфликте Беспечный отдал сумку с деньгами женщине на соседней лавочке, а после драки обнаружил, что она пропала вместе с одним миллионом. Принявшие его заявление правоохранители начали разыскные мероприятия.