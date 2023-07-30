Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Музей военно-морской славы торжественно открылся в Кронштадте 30 июля в День Военно-морского флота. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в Telegram-канале.

Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Музей военно-морской славы в Кронштадте

«Особенность музея — иммерсивность. Посетители смогут взаимодействовать с экспозицией и буквально ощутить себя участниками событий», — написал он.

Пиотровский сообщил, что в музее находятся симуляторы военных кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов морской авиации. Всё это можно трогать руками.

Главным экспонатом стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которая входила в состав Северного флота ВМФ СССР с 1958 по 1987 год.

Губернатор отметил, что с 1 августа вход в музей станет доступным для всех желающих. До конца года в нём планируют открыть внутреннюю экспозицию.

На сайте «Остров фортов», посвященном развитию Кронштадта, сообщили, что площадь экспозиции Музея военно-морской славы составит 12 000 кв. м, площадь временных выставок — 10 000 кв. м, а площадь конгресс-центра — 8000 кв. м. Музей планируют сделать одним из ведущих исследовательским и образовательным проектом в военно-морской истории.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 30 июля в честь Дня ВМФ прошёл традиционный морской парад и другие торжества. В этот раз в мероприятиях участвовали лидеры и делегации африканских стран, участвовавшие в саммите Россия — Африка. Также на торжествах выступил президент Владимир Путин.

Российский лидер и представители Африканского континента после парада посетили Кронштадт. Их доставили до города-порта на катере и провезли вдоль береговой линии. Участники прогулки смогли осмотреть военные корабли, пришвартованные в Кронштадте. Они также посетили Музей военно-морской славы.