Йошкар-Ола, 30 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Марий Эл, где 29 июля бушевала стихия, возросло число госпитализированных. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

ГУ МЧС России по Республике Марий-Эл

По данным ведомства, у озера Яльчик в палаточном лагере восемь человек погибли, 29 пострадали, 16 из них доставили в медучреждения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», ― добавили в МЧС.

Спасатели ликвидируют последствия урагана.

Синоптики прогнозируют в регионе до конца суток 30 июля местами по республике и в Йошкар-Оле грозы, ливни, град, усиление юго-восточного ветра порывами 17-22 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 июля на лесной массив возле озера Яльчик налетел сильный ветер, повалив деревья. Рядом с диким пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей. Глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин заявил, что в результате разгула стихии погибли семь человек.

Позднее в МЧС уточнили, что число жертв достигло восьми человек, ещё девять пострадавших доставили в больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти людей, после гибели восьми человек в Марий Эл.

По данным МЧС, всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали. От ливня и сильного ветра пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю.