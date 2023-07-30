Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал раскрывать содержание послания президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну, ранее переданного главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Вадим Савицкий/ТАСС Визит Сергея Шойгу в КНДР

«Это было личное послание», — сказал он РИА Новости в ответ на просьбу рассказать о том, какие тему затрагивались в письме Путина к северокорейскому лидеру.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, касалось ли это послание сотрудничества России и КНДР.

Песков также уточнил, что пока между двумя странами не планируется контактов на высшем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Шойгу прибыл в Северную Корею во главе российской военной делегации. В международном аэропорту Сунан в пригороде Пхеньяна прошла церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула армии КНДР.

Позднее глава Минобороны встретился с Ким Чен Ыном и передал ему личное письмо от Путина. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности.

Президент России 27 июля в поздравлении лидеру КНДР по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов подчеркнул, что Северная Корея высказала твёрдую поддержку спецоперации, проявив солидарность с Россией в противостоянии с Западом.