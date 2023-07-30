Москва, 30 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Рок-музыкант Гарик Сукачёв (Игорь Сукачёв), находясь в больнице, 30 июля опубликовал в Telegram-канале видеообращение к своим поклонникам.

Цитата из видео Гарик Сукачёв

«Я загремел в больницу. Но концерт состоится, наш оркестрик там», — сообщил музыкант.

Сукачёв попросил прощения за то, что не может лично увидеться со своими поклонниками, и отметил, что все люди когда-то болеют.

Певец также прокомментировал сообщения, что страдает алкоголизмом. Артист заявил, что рад был бы немного выпить, но никак не получается из-за нехватки времени или проблем со здоровьем.

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Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации Сукачёва стало известно 29 июля. Его пресс-секретарь Анастасия Рогожникова сообщила, что у музыканта подскочило давление от переутомления. Его друг рок-музыкант Сергей Галанин предположил, что это могло произойти из-за смены погоды.

В официальной группе Сукачёва в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что концерт в кемпинге «Хутор Ёлки» в Сортавальском районе Карелии 29 июля прошёл в формате «Народное караоке». Вход на концерт был свободный, администраторы пообещали вернуть деньги за билеты всем, кто подаст заявку на возврат.