Крыша пятиэтажки загорелась в Махачкале
Махачкала, 30 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом загорелся в Махачкале, сообщили 30 июля в пресс-службе республиканского МЧС.
Сообщение о пожаре в доме 33-а на улице Ташкентской поступило в 14:51 мск. Возгорание возникло на крыше пятиэтажного многоквартирного дома.
«По прибытии пожарных расчётов горение происходит на кровле, площадь пожара — 250 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
С места ЧП эвакуировали 70 человек. В ликвидации пожара участвуют 65 человек, используется 22 единицы техники.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля во Владикавказе пожарные ликвидировали возгорание на крыше зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе «Динамо» на площади 300 кв. метров. В тушении кровли приняли участие 35 человек.
Три человека погибли 29 июля во время ночного пожара в жилом доме по улице Красноармейской в Дзержинском районе Красноярского края. От отравления угарным газом умерли супружеская пара и их внучка 14 лет. Пожар возник из-за замыкания электропроводки.