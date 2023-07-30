Махачкала, 30 июля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Пятиэтажный дом загорелся в Махачкале, сообщили 30 июля в пресс-службе республиканского МЧС.

МЧС России

Сообщение о пожаре в доме 33-а на улице Ташкентской поступило в 14:51 мск. Возгорание возникло на крыше пятиэтажного многоквартирного дома.

«По прибытии пожарных расчётов горение происходит на кровле, площадь пожара — 250 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

С места ЧП эвакуировали 70 человек. В ликвидации пожара участвуют 65 человек, используется 22 единицы техники.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 июля во Владикавказе пожарные ликвидировали возгорание на крыше зала тяжёлой атлетики в спорткомплексе «Динамо» на площади 300 кв. метров. В тушении кровли приняли участие 35 человек.

Три человека погибли 29 июля во время ночного пожара в жилом доме по улице Красноармейской в Дзержинском районе Красноярского края. От отравления угарным газом умерли супружеская пара и их внучка 14 лет. Пожар возник из-за замыкания электропроводки.