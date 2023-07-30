Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Волонтёры Победы помогли в провести Главный военно-морской парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля. В сотню добровольцев, оказавших помощь, вошли финалисты конкурса «Послы Победы. Ленинград».

Пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

Волонтёры Победы также ежегодно помогают в проведении Парада Победы на 9 мая в Москве и в памятных мероприятиях. В 2022 году движение при поддержке Минобороны начало традицию помощи и в параде в День ВМФ.

«Для каждого Волонтёра Победы с момента создания движения всегда было мечтой оказаться на Красной площади в День Победы. С прошлого года у нас появилась новая традиция, так же сильно воодушевляющая добровольцев — это помощь в проведении Главного парада Военно-морского флота», — поделилась исполнительный директор «Волонтёров Победы» Анастасия Рябова.

Всех добровольцев специально подготовили, образовательная программа проходила в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». Она включала в себя работу с психологами и историками, знакомство со спецификой сопровождения крупных мероприятий и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

«Быть причастным к таким событиям — огромная честь. Ты видишь, насколько сильна наша страна, силу и мощь нашего флота. Я никогда до этого вживую не видел корабли. И здесь, находясь среди ветеранов и других гостей, ты испытываешь такое чувство восторга, что дух захватывает», — рассказал доброволец Александр Яцынич из Ростовской области.

Волонтёры сопровождали ветеранов, помогали на трибунах, координировали зрителей парада и гостей. Доброволец Елизавета Морщакова из Ленинградской области поделилась, что чувствовала всю полноту ответственности, когда на неё смотрели тысячи взглядов присутствовавших на параде гостей и зрителей. Девушка отметила, что для неё помощь на параде было большой честью.

Организаторами волонтёрского сопровождения парада в День ВМФ являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Главное управление Военно-морского флота и Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин, принимавший парад, во время выступления на мероприятии отметил героизм и доблесть российских моряков, которые отдают все силы, доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Глава государства поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение стоящих перед ним задач, а также за надёжность, усердие, стойкость и за безупречную преданность Отчизне.

Пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

30 июля в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота состоялся Главный военно-морской парад. В мероприятии приняли участие корабли, катера, около трёх тыс. военных. Парад традиционно принимал президент России. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он обошёл парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с праздником.

Гостями парада в 2023 году стали четверо африканских лидеров и представители ещё пяти стран — участниц саммита Россия — Африка. Среди зрителей на трибунах в Кронштадте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.