Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Все достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки договорённости будут исполняться, заявил 30 июля президент России Владимир Путин, прощаясь с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге.

President Of Russia Office/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трёх дней и создали хорошую базу для движения вперёд дальше. Всё, о чём договорились, всё будем исполнять», — сказал Путин.

Путин, прощаясь с гостями из Африки, пожал им руки. Прощание состоялось на параде ВМФ России.

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Как сообщало ИА Регнум, 27–28 июля в Санкт-Петербурге прошёл второй саммит Россия — Африка и одноимённый форум.

Начиная с 26 июля в Санкт-Петербурге Путин проводил встречи с лидерами африканских стран, приехавшими в Россию. Несколько встреч состоялись 29 июля, в том числе с лидерами стран — участниц так называемой африканской миссии по Украине.

Сегодня несколько африканских лидеров участвовали в мероприятии по случаю Дня ВМФ России. После торжеств на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге они месте с президентом совершили поездку в Кронштадт. Президент пообщался с некоторыми из африканских гостей и после парада.