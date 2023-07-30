Ватикан, 30 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призывает Россию возобновить зерновую сделку и обеспечить для неё безопасные коридоры в Чёрном море. Об этом он заявил 30 июля в ходе традиционной воскресной проповеди.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности», — произнес понтифик.

Он также призвал всех молиться за Украину и заявил, что слышит плач «страдающих от голода».

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка начала действовать 22 июля 2022 года. Москва неоднократно продлевала её, каждый раз отмечая, что Запад не выполняет российские пункты соглашения, предусматривающие снятие ограничений по вывозу продовольствия и удобрений из России. С 18 июля 2023 года российская сторона приостановила участие в черноморской инициативе. При этом в Москве подчеркнули, что готовы вернуться к ней, но лишь после исполнения условий России.

Президент Владимир Путин указал на то, что зерновая сделка на выполняла задачу по обеспечению продовольствием беднейших регионов мира и помощи голодающим, как заявляли её инициаторы. Он сообщил, что за год действия соглашения по нему в беднейшие страны попало только 3% от общего объёма вывезенного зерна, а более 70% украинского экспорта вывезли в богатые государства и страны с уровнем дохода выше среднего.

Кроме того, в МИД России сообщили, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, чтобы совершать теракты и диверсии. Их проводили как против военных, так и против гражданских российских объектов.

Путин также отметил, что Запад, заявляя о необходимости поставлять продовольствие беднейшим странам, мешает России это делать. Он уточнил, что препятствия чинили в том числе бесплатным поставкам. При этом Россия наращивает объёмы поставок в Африку. Если в 2022 году на континент поставили 11,5 млн тонн зерновых, то за первое полугодие 2023 года — 10 млн тонн. Путин подчеркнул, что Россия выполнила взятые обязательства, несмотря на санкции, и продолжит это делать дальше.