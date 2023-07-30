Лондон, 30 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Западным странам стоит обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к военному конфликту, каковыми могут являться закупки китайской стороной сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. Об этом 30 июля написал британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, большинство таких товаров закупает за рубежом напрямую государство, а потому они являются «полезным индикатором намерений правительства».

Как считают авторы публикации, западным спецслужбам стоит подмечать рост таких поставок, внезапные изменения в их импорте или экспорте, ведущиеся вразрез с состоянием рынка покупки и не соответствующие историческим тенденциям действия.

«Никакие данные не укажут на приближение войны. Но правдоподобная система раннего предупреждения может быть сформирована путем сведения наблюдений воедино», — указывается в статье.

Уточняется, что сейчас причиной военного конфликта с участием Китая может стать Тайвань, на который также претендуют США, поддерживающие властей в Тайбэе. По словам журналистов, Пекин потратил годы на укрепление Народно-освободительной армии Китая, а также укрепил свою экономику на случай введения санкций против страны и позаботился о продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля президент США Джо Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню в размере 345 миллионов долларов. Эту поддержку должны выделить из резервов Пентагона. В неё должны войти переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, а также средства разведки и наблюдения.

В ответ на это посольство Китая в США потребовало от Вашингтона прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня и придерживаться принципа «одного Китая» и трёх совместных коммюнике. В посольстве подчеркнули, что Китай против военных связей США и Тайваня и выделения острову военной помощи.