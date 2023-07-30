Лондон, 30 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он принял закон о невозможности проведения переговоров с Россией.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Никто не будет платить Зеленскому за мирные переговоры», — написал один из читателей и добавил, что «поляки следующие».

Другой комментатор отметил, что мирное соглашение по Украине не вяжется с планами Запада по переосвоению региона.

Ещё один читатель назвал украинского президента «спекулянтом и жуликом». По его мнению, украинский президент наслаждается денежными потоками, идущими с Запада для продолжения конфликта.

Следующий юзер добавил, что российский лидер Владимир Путин хочет решить вопрос дипломатическим путем, а украинскому президенту больше нравится выпрашивать деньги и оружие у западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией. Так, президент Владимир Зеленский подписал в 2022 году указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета нацбезопасности и обороны.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису 29 июля заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Путин отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах.

Российский лидер также неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в июле, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.