Нашвилл, США, 30 июля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Работавший на базе ВВС США Arnold в Теннесси сотрудник Пентагона вынес для личного пользования секретные данные и оборудование, сообщил журнал Forbes со ссылкой на американское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM

В распоряжении издания оказался ордер на обыск 48-летнего инженера, который совершил взлом на 17 объектах ВВС США. В ордере сказано, что Пентагон намерен доказать вину сотрудника в нарушения связи у ФБР.

По данным минобороны США, инженер забрал домой правительственные радиотехнологии, украв их для собственного пользования. Стоимость украденного оборудования составила почти $90 тыс.

При обыске у него нашли несанкционированный доступ к технологиям радиосвязи, используемым подразделением AETC — Учебно-тренировочного авиационного командования. Хищение затронуло 17 объектов.

Подозреваемый использовал программное обеспечение Motorola, которое дало ему доступ ко всей системе связи базы ВВС Arnold. Обман обнаружился во время одной из проверок, когда проверяющие увидели на экране компьютера радиопрограмму Motorola.

Обвинений инженеру пока не предъявили. Известно, что у него есть большой опыт в области кибербезопасности и радиосвязи.

Допрошенные по делу показали, что инженер продавал радиоприёмники и радиооборудование, работал сверхурочно. Также они нелестно высказались о его моральных качествах.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля газета Financial Times опубликовала материал, в котором сообщалось, что из-за опечатки в домене миллионы электронных писем американских военных, в том числе с конфиденциальной информацией, попадали не в Пентагон, а в Мали.

По словам оператора малийского домена ml, в переписке оборонных структур США используют домен mil, однако " i» часто по ошибке теряется. В итоге письма уходят в Мали. Так, с января этого года на адреса в эту страну по ошибке ушли 117 тыс. сообщений.

20 июля газета Wall Street Journal сообщила, что связанные с властями Китая хакеры взломали электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса. Хакеры смогут прочитать сотню тысяч сообщений из его переписки. Взломали хакеры и почту Дэниеля Критенбринка, курирующего восточноазиатское направления в Госдепе.