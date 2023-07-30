Москва, 30 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Перегибы в диете человека могут привести к разрушению его кишечника. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, рассказывая об ошибках в питании в Telegram-канале.

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Медик призвал не терпеть голод и жажду, давать организму то, что он просит, а уже потом требовать от него. Врач отметил, что, если терпеть голод, он будет накапливаться и человек потом может съесть так много, как никогда раньше не ел.

«Категорически запрещено терпеть голод, лучше съесть вредную еду», — написал гастроэнтеролог.

Вялов подчеркнул, что в день человеку нужно съедать не менее килограмма пищи. Если же он будет есть меньше 300 граммов, то это практически гарантирует проблемы с кишечником.

Врач также назвал сахар наиболее вредной едой, негативно влияющей на весь организм. Сначала сахар заставляет работать органы на износ, а потом уходит в жировые отложения.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в беседе с ИА Регнум сообщила о пользе абрикосов, так как они содержат много калия и антиоксидантов. Она отметила, что эти фрукты помогают при профилактике болезней сердца и сосудов, снижают риск развития аритмии. Они также помогают снизить уровень холестерина в крови, защищают сердечную мышцу от повреждений.

Разаренова добавила, что абрикосы поддерживают иммунную систему, помогая защищать организм от инфекций. Витамины и минералы в них способствуют здоровью глаз и кожи, полезны для беременных. Эти фрукты также полезны для зубов и костей.