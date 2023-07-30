Канберра, 30 июля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина впервые в истории провела матч женского чемпионата мира в хиджабе. Об этом 30 июля сообщил портал The Athletic.

Zhang Chen/Global Look Press Нухайла Бензина получает желтую карточку

Команда Бензины одержала победу над сборной Южной Кореи со счётом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии. В предыдущей игре с немками она осталась в запасе. На игру с кореянками Бензина вышла с покрытой головой.

Запрет на ношение хиджаба игроками команд ввела в 2007 году Международная федерация футбола (ФИФА). В 2014 году ограничение сняли.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с хиджабами организация также разрешила тюрбаны, но головной убор должен максимально прилегать к коже, чтобы исключить возможность получения травм головы и шеи. Хиджабы и тюрбаны должны быть тех же цветов, что и форма, в которой на поле вышла команда. Так ФИФА удовлетворила запрос Федерации футбола Канады, которая в 2013 году приостановила деятельность региональной федерации провинции Квебек из-за запрета игрокам-сикхам выходить на поле в тюрбанах.