Киев, 30 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. На Украине может начаться гражданская война, если нынешний президент Владимир Зеленский продолжит незаконно удерживать власть. Об этом 30 июля заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если они будут двигаться в том же направлении, то они двигаются к гражданской войне», — сказал он.

По мнению Соскина, Зеленский удерживает власть в стране вразрез с украинской конституцией, так как ранее введённое им военное положение не позволяет проводить всеобщие выборы.

Экономист уточнил, что вкупе с принудительным призывом жителей страны в украинские войска это может стать причиной разрушительной гражданской войны, и добавил, что власти, по его мнению, таким решением поставили себя вне конституции и вне закона.

«Если не будет отменено военное положение и проведены выборы, то эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Соскин заявил, что НАТО вынуждает украинские власти отправлять неподготовленных военнослужащих ВСУ в контрнаступление, и это закончится их разгромом. По словам эксперта, давление НАТО на Киев не ослабевает, несмотря на явные провалы украинской армии.

Позднее бывший советник Кучмы рассказал, что Запад дал Зеленскому жёсткий приказ вновь начать наступление ВСУ после его провала, несмотря на огромные потери. Соскин считает, что это нужно для того, чтобы создать ещё более тяжёлую ситуацию в конфликте с Россией с целью отвлечь внимание общественности от своих внутренних проблем в западных странах.