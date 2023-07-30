Киев, 30 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Почти половину бюджета Украины составляют иностранные поступления. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она уточнила, что, по состоянию на конец июля в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд или 923,9 млрд грн от международных партнёров в качестве внешней помощи.

«Это составило 49,1% от общего объёма поступлений», ― указала парламентарий.

Это $11,43 млрд льготного кредита от ЕС и $7,2 млрд грантовых средств от крупнейшего донора США. Также с начала года $3,59 млрд поступило в бюджет от Международного валютного фонда, $1,76 млрд — от Канады.

В 2022 году международная бюджетная помощь бюджету Украины составила $32,3 млрд. Из них от США — $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Украинский бюджет на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов, при этом из внешних источников.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за первое полугодие расходы Украины на $13 млрд превысили поступления в бюджет. Он отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах, за ним следуют социальные программы.

По информации депутата Верховной рады Украины Даниила Гетманцева, с начала спецоперации Европейский союз направил на финансирование украинского бюджета без учёта индивидуальных грантов и займов от стран сообщества 19,39 млрд долларов, из которых 11,43 млрд — в 2023 году. Он отметил, что эти средства составляют треть от общего объёма внешнего финансирования бюджета Украины с момента начала спецоперации.

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что правительство получило подтверждение от США и ЕС о выделении $30 млрд в 2023 году, но не хватает ещё порядка 10 млрд, которые Киев рассчитывает получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что получить финансовую помощь Евросоюза в следующем году Киеву станет сложнее. ЕС решил ужесточить условия её предоставления Украине.