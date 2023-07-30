В Раде раскрыли источник пополнения бюджета Украины
Депутат Рады Пидласа: почти половина бюджета Украины состоит из зарубежных поступлений
Киев, 30 июля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Почти половину бюджета Украины составляют иностранные поступления. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
Она уточнила, что, по состоянию на конец июля в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд или 923,9 млрд грн от международных партнёров в качестве внешней помощи.
«Это составило 49,1% от общего объёма поступлений», ― указала парламентарий.
Это $11,43 млрд льготного кредита от ЕС и $7,2 млрд грантовых средств от крупнейшего донора США. Также с начала года $3,59 млрд поступило в бюджет от Международного валютного фонда, $1,76 млрд — от Канады.
В 2022 году международная бюджетная помощь бюджету Украины составила $32,3 млрд. Из них от США — $11,99 млрд, ЕС — $7,96 млрд, МВФ — $2,69 млрд, Канады — $1,89 млрд.
Как сообщало ИА Регнум, Украинский бюджет на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов, при этом из внешних источников.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что за первое полугодие расходы Украины на $13 млрд превысили поступления в бюджет. Он отметил приоритетность военного сектора в государственных расходах, за ним следуют социальные программы.
По информации депутата Верховной рады Украины Даниила Гетманцева, с начала спецоперации Европейский союз направил на финансирование украинского бюджета без учёта индивидуальных грантов и займов от стран сообщества 19,39 млрд долларов, из которых 11,43 млрд — в 2023 году. Он отметил, что эти средства составляют треть от общего объёма внешнего финансирования бюджета Украины с момента начала спецоперации.
Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что правительство получило подтверждение от США и ЕС о выделении $30 млрд в 2023 году, но не хватает ещё порядка 10 млрд, которые Киев рассчитывает получить от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ.
Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что получить финансовую помощь Евросоюза в следующем году Киеву станет сложнее. ЕС решил ужесточить условия её предоставления Украине.