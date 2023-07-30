Вашингтон, 30 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский мог раскрыть местонахождение командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время визита в Днепропетровск. Такое предположение выдвинул старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

James McGill/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Приезд в Днепропетровск и встреча с украинскими генералами и полевыми командирами, а также с начальником военной разведки Украины могли выдать местонахождение командного центра», — считает Брайен.

Специалист подчеркнул, что российская разведка тщательно отслеживает перемещения украинского президента.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 29 июля сообщил, что российские военные вечером 28 июля нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Он подчеркнул, что назначенный объект поражен, а цель удара достигнута.

Позже 30 июля Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили в районе населённого пункта Могилевка в Днепропетровской области центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ.