Москва, 30 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Тело мужчины с шестью пальцами на ногах и руках водолазы выловили 9 июля. После извлечения трупа из реки тело отправили в морг. Правоохранителям до сих пор не удалось установить личность утонувшего мужчины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 8 июля в полицию позвонил мужчина и сообщил, что на его глазах неизвестный ушел под воду около пляжа в селе Уборы Одинцовского района. Звонившим оказался известный музыкант Николай Цихелашвили, который пытался спасти тонущего мужчину, но не успел доплыть до него.

«Я отдыхал на пляже, услышал крики, доносившиеся из воды. К сожалению, спасти его я не успел», — рассказал Николай.

Только на следующий день, 9 июля, водолазам МЧС удалось обнаружить в Москве-реке труп мужчины азиатской внешности с необычным строением конечностей.

«Водолазами МЧС России 9 июля около 12:30 в реке г. Москвы был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, на вид 35-40 лет, волосы черные-русые, рост 175-180 см, особые приметы: на кисти рук и стопах ног имеются отростки в виде шестого пальца. Давность наступления смерти около суток», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Сейчас личность погибшего пытаются установить.