Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 30 июля состоялся Главный военно-морской парад. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в беседе с ИА Регнум назвал ВМФ гордостью страны и рассказал, какую роль флот играет в проведении специальной военной операции на Украине.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Операция идёт не только на сухопутных участках, но и на морских пространствах. В СВО участвуют все страны НАТО, мы должны быть готовы отражать атаки на всех направлениях. Флот имеет славные традиции, но военная мощь может быть обеспечена только содружеством войск, что и показала СВО, когда морские пехотинцы участвуют в сухопутных операциях, а военно-морские силы поддерживают сухопутные силы», — сказал эксперт.

Рыбальченко отметил, что вся страна внимательно следит за развитием ситуации на Черноморском флоте и верит в победу России.

В свою очередь директор государственного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и член Общественной палаты Наталья Агре указала, что присутствие на параде президента Владимира Путина произвело на почётных гостей из Африки небывалое впечатление.

«Мы живем в достаточно сложное время, когда страна противостоит крупнейшим и злейшим врагам. Но при этом у населения порой складывается очень поверхностная картина о мощи страны и о её возможностях», — отметила она в беседе с ИА Регнум.

Поэтому, как полагает Агре, такие парады, а также такие тематические музеи, как музей Военно-морской славы России в Кронштадте, вдохновляют людей на изучение истории, и истории флота в частности, чтобы полноценно оценить ту силу, которой сегодня обладает страна.

30 июля в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота состоялся Главный военно-морской парад. В мероприятии приняли участие корабли, катера, около трёх тысяч военных. Парад традиционно принимал президент России. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он обошёл парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с праздником.

По окончании торжественного парада глава государства пообщался с почётными гостями из Африки. Он подошёл к каждому, пожал руки и обменялся парой фраз. По приглашению президента на торжественном мероприятии присутствовали лидеры нескольких африканских стран — сначала Путин подошёл к главе Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, затем к президенту Буркина-Фасо Ибрагиму Траоре, который присутствовал на параде в неизменной на время визита в Россию камуфляжной форме и красном берете.