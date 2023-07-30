Кронштадт, Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и представители руководства стран Африки 30 июля в День Военно-Морского флота совершили морскую поездку в Кронштадт. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева Владимир Путин с участниками саммита Россия-Африка

К городу-порту их доставили на президентском катере после торжеств на Адмиралтейской набережной. Лидеров провезли вдоль линии города. Путин вместе с гостями осмотрели военные корабли, пришвартованные в Кронштадте. Российский лидер пообщался с каждым из лидеров африканских стран.

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Ранее на военный парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ пригласили участников саммита Россия — Африка. В торжествах приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали, Эритреи и главы делегаций других стран. После парада Путин пообщался с африканскими лидерами на центральной трибуне.

В параде приняли участие 33 корабля и катера, четыре подлодки, восемь парусных судов, около 3 тыс. военнослужащих. Президент, выступая по случаю Дня ВМФ, отметил героизм российских моряков. Он подчеркнул, что они сражаются так же доблестно, как их предки.