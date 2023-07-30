Чебоксары, 30 июля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Ребёнок шести месяцев погиб в Чувашии на Волге, где во время сильной грозы затонул лёгкий моторный катер, сообщило 30 июля региональное управление МЧС РФ.

МЧС Чувашии

Несчастный случай произошёл в районе деревни Адылъял 29 июля в 20:30 мск, когда поднялся шквалистый ветер. У следовавшей от острова Амоксар к правому берегу Волги моторной лодки заглох двигатель, и её опрокинуло высокой волной.

В лодке, рассчитанной на пять пассажиров, находились десять человек, в том числе шесть детей. Спасательных жилетов тоже было пять. Лодка опрокинулась, и её пассажиры оказались в воде.

На помощь потерпевшим направились экипажи МЧС России, спасатели и транспортная полиция, которые всю ночь вели спасательную операцию. Восемь из десяти человек нашли.

«К несчастью, один из них — шестимесячный ребёнок — обнаружен погибшим. Ещё четверо несовершеннолетних госпитализированы в РДКБ города Чебоксары», — сообщили в МЧС.

Ещё двух человек не нашли — судостроителя 34 лет и восьмилетнего мальчика. Их продолжают искать.

Как сообщало ИА Регнум, утром стало известно об инциденте с моторной лодкой в Чувашии и о гибели одного человека. Сообщалось, что семерых человек удалось спасти.

На Чувашию и другие регионы Приволжского федерального округа обрушились шторма и ураганы. В результате в округе 76 человек пострадали и десять погибли, причём восемь погибших — в Марий Эл.