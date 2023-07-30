Москва, 30 июля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Тело 53-летнего продюсера и мужа певицы Натали Александра Рудина нашли на козырьке подъезда дома на Беломорской улице в Москве, сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео Певица Натали с мужем Александром Рудиным

«Был обнаружен без признаков жизни, <…> следов борьбы и волочения не обнаружено», — рассказал агентству источник.

Сообщение об обнаружении Рудина поступило в местное отделение полиции 27 июля в 11:52. Прибывшие на место правоохранители провели поэтажный обход, подозрительных вещей не обнаружили.

Также стало известно, что с 2021 года Рудин состоял на учёте в диспансере с диагнозом «Постковидная депрессия» и проходил лечение в психиатрической больнице.

О смерти Александра Рудина, мужа исполнительницы хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» певицы Натали стало известно 30 июля. Певица Натали прожила в браке с мужем 32 года. Сообщалось, что пару недель назад скончался отец Рудина.