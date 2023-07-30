Москва, 30 июля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию. Об этом 30 июля сообщил Telegram-канал «112».

АГН Москва/Global Look Press Ирина Мирошниченко

«Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована и находится в реанимации», — говорится в сообщении.

По информации источника, утром 30 июля актриса почувствовала себя плохо и поехала в больницу.

Уточняется, что у неё диагностировали тяжёлую форму гриппа.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко сыграла множество ролей в Московском Художественном театре (ранее МХАТ СССР имени Горького), на телевидении и в кино. Она снималась в таких кинофильмах, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Андрей Рублёв» (1966), «Дядя Ваня» (1970), «Вам и не снилось…» (1980) и многих других.