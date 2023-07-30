Горно-Алтайск, 30 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об отравлении детей в детском лагере в Республике Алтай, сообщили 30 июля в Telegram-канале ведомства.

Russian Investigative Committee/Global Look Press Председатель СК России Александр Бастрыкин

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Батищеву В. В. представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В прокуратуре сообщили 29 мая, что в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление отдыхающих. В период с 26 по 29 июля с признаками кишечного заболевания обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка.

Позже в Минздраве уточнили, что в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравились 69 человек, включая двоих взрослых. Отравившимся оказали необходимую медицинскую помощь. Медики выявили у пострадавших легкую степень заболевания, их состояние удовлетворительное. Часть детей госпитализировали в инфекционное отделение больницы.